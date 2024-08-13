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Haberler Balıkesir

Vicdansızlar pes dedirtti! SMA'lı çocuğun yardım kumbarasını çaldılar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için çay bahçesine bırakılan para dolu yardım kumbarası kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

İHA
Vicdansızlar pes dedirtti! SMA’lı çocuğun yardım kumbarasını çaldılar

Bandırma'da SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için yardım kumbarası konulan Erdek çay bahçesine gece yarısı giren kimliği belirsiz bir hırsız, para dolu kumbarayı çalarak ortadan kayboldu.

KAŞLA GÖZ ARASINDA KUMBARAYI ÇALDI

Olay, Erdek sahilinde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz şahıs, tuvalet ihtiyacını giderme bahanesiyle kafeye girdi ve Balıkesir Valiliği onaylı SMA Tip 1 hastası Kıvanç Karan'a ait kumbarayı gözüne kestirdi. İlk olarak çevreyi kolaçan eden şahıs, kumbarayı kaşla göz arasında çaldı. SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Kıvanç Karan için Erdek çay bahçelerine konulan kumbara, bir nebze de olsa tedaviye destek olmayı amaçlıyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede çaldığı kumbara ile sırra kadem basan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri vicdanları sızladı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden aldığı görüntülerle kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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