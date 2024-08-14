Balıkesir’de narkotik operasyonu: 422 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 3 parça halinde 422 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan arama sonrası araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 3 parça halinde 422 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan M.A. (55) ve H.C.İ. (28) isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM suçundan tahkikata başlandı.