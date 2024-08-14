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Haberler Balıkesir

Balıkesir’de narkotik operasyonu: 422 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Balıkesir’de narkotik ekiplerinin şehir merkezinde durdurduğu araçta 422 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İHA
Balıkesir’de narkotik operasyonu: 422 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 3 parça halinde 422 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan arama sonrası araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 3 parça halinde 422 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan M.A. (55) ve H.C.İ. (28) isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM suçundan tahkikata başlandı.

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