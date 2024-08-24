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Haberler Balıkesir

Balıkesir'de Rusya bandıralı bir gemide 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesi açıklarında bulunan Rusya bandıralı bir gemide açığa çıkan gazdan zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti. Gemideki 2 personelin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA
Balıkesir’de Rusya bandıralı bir gemide 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında bulunan Rusya bandıralı bir gemide açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçi yaşamını yitirdi.

"Navis 2" adlı hayvan yemi taşıyan geminin ambar bölümünde çalışan Konstantin Martynov (46) ve Dmitry Mochalov (52), henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bandırma demir sahasında bulunan gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştırılan gemideki 2 personelin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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