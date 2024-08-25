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Haberler Balıkesir

Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen anne buldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen, tartıştığı babası Murat Sevilen tarafından boğularak, öldürüldü. Baba evden kaçarken, Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu.

DHA
Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen anne buldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartışmaya başladı. Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı.

Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan baba Murat Sevilen (44) bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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