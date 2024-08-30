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Haberler Balıkesir

Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu! Midilli Adası'na geçişlerde büyük yoğunluk

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonu ile birleşerek 3 günlük tatil olması sonucu Midilli Adası'na geçmek isteyenler Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluşturdu.

AA
Ayvalık’ta uzun kuyruklar oluştu! Midilli Adası’na geçişlerde büyük yoğunluk

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi sonucu tatilin 3 güne çıkmasından dolayı Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Tatilciler, adaya gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.

Ayvalıklı turizmci Nevzat Turhan, gazetecilere, gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlığı dolayısıyla tercih edilen Midilli'ye feribotla 45 dakikada ulaşılabildiğini söyledi.

Turhan, kapıda vize uygulamanın da etkisiyle 3 günlük süreçte yoğunluğun sürmesini beklediklerini ifade etti.

Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale ise deniz hudut kapısının Zafer Bayramı dolayısıyla son derece kalabalık olduğunu vurguladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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