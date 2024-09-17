Merdivenlerden düştü, gittiği hastanede duyduklarına inanamadı

Yaşadıklarını anlatan Fetiye Balgün, "Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit kendisiyle gidiyorum, ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar" dedi.