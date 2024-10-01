Şüpheli ölümün ardından cinayet çıktı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde sokakta hareketsiz yatarken bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren evsiz Fevzi Karabacak'ın (60) bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden Karabacak'ı bıçakladığı tespit edilen İkbal İnce (23), gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan Fevzi Karabacak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. Karabacak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evsiz olduğu belirtilen Fevzi Karabacak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı