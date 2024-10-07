Ortopedi servisinde tabancayla vurulan hasta yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen hafta silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Emrah İmamoğlu, hasta yatağında tekrar silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hafta önce silahlı saldırı sonrası yaralanan Emrah İmamoğlu (37), Edremit Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Efe Acar (22), Edremit Devlet Hastanesi'ne ziyaretçi gibi gelerek Emrah İmamoğlu'nun kaldığı odaya girdi. Tabancasıyla Efe Acar, İmamoğlu'na ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. İmamoğlu'na ilk müdahale hasta odasında yapıldı ve hemen acil servise indirildi. Yapılan müdahalelere rağmen hasta yatağında silahlı saldırıya uğrayan İmamoğlu, hayatını kaybetti. Ekipler, firari E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı ve zanlı kısa sürede yakaladı.