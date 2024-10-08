Makamında öldürülen müdür vekilinin katili teslim oldu

Balıkesir'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan, 2 çocuk babası S.A., arama çalışmalarının sürdüğü Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada, jandarma ekiplerini karşısında görünce teslim oldu. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Olay, 6 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Yakınları tarafından alınarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesine götürülen cenazenin, bugün öğle namazına müteakip Örnekköy Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cennet Bahçesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.