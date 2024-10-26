Zeytinyağı alırken aman dikkat! Uzmanından dinlemeden almayın!

"ÇAYIR ÇİMEN KOKMALI"

"Yağlı boya kokusu olmamalıdır. Yol boylarından alınmamalıdır. Pazar yerlerinden alınmamalıdır. Rengine aldanılmamalıdır. Renk için içine gıda boyası atılmaktadır. Çayır çimen kokmalı, ağızda acılık genizde yakıcılık olmalıdır. Coğrafi işaretli ürünler tercih edilmelidir. Sanal pazarlardan alınacak ürünler mutlaka ilçe tarım ve ticaret odası üzerinden sorgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki sanal pazarlarda denetim yapılmamaktadır. Alınacak ürünle ilgili varsa analizleri istenmelidir."

"SOSYAL MEDYADAN ALIRKEN DİKKATLİ OLUN"

Zeytinyağı fiyatı borsa fiyatlarının altında ise bu yağların sahte olması muhtemeldir. Borsa fiyatları toptan fiyattır. Buna nakliye, işçilik, ambalaj, etiket, vergiler eklenerek tüketici fiyatı oluşmaktadır. Ayrıca kalitesine göre toptan fiyat değişmektedir. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağlarını kimse gazoz şişesinde güneşin altında pazar yerinde satmaz. O yağlar değerlidir. Semt pazarlarında her satış yapan zeytinyağı üreticisi değildir. Sahte yağı kimyasal ve duyusal analiz ile anlayabiliriz. Sanal pazarda ürün satan veya sosyal medyadan ürün satan firmaya telefon açıp gelip almak istediğinizi yüz yüze tanışmak istediğinizi söylerseniz satış yeri olmayan sahte yağ satanlar sizinle görüşmeyecektir."