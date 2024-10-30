Milyonluk güreş devesi ile sünnet konvoyu!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde lüks araçlar ile sünnet konvoyu yapmak yerine güreş devesi ile sünnet konvoyu yaptılar. 16 bayrak ve mehteran eşliğinde sünnet çocuğu Yusuf Ali Aydoğdu, bölgenin simgelerinden güreş devesi ile sünnet konvoyu yaptı. 3 bin 500 kişinin katıldığı sünnet cemiyetinde davetliler deve üzerindeki sünnet çocuğuna büyük ilgi gösterdi.



Bölgesel değerlere önem verdiğini ifade eden baba Abdullah Aydoğdu, "Lüks arabalarla sünnet cemiyetleri devamlı olan şeylerdi. Biz değişiklik olsun diye deveye bindirelim dedik. Mehteran gösterisi, bayraklarla beraber çok güzel bir şölen yaşattık misafirlerimize. Gelen misafirlerimizin de hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepsine. Çok güzel bir şenlik oldu" diye konuştu.