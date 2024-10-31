Ayvalık'ta su altı zenginliği göz kamaştırdı!

Tahsin Ceylan, Ayvalık bölgesinin "Türkiye'nin Kızıldeniz"i olarak adlandırılabileceğini ifade etti.

Bölgedeki canlı yaşamına şahitlik ettiklerini belirten Ceylan, "Bölgede nesli tehlike altında bulunan kırmızı mercanlar, sarı mercanlar var. Birleşmiş Milletler de bunları takip ediyor. Trol tekneleri ve üzerlerine çapa atılması bunlar için en büyük tehdit." dedi.

Ceylan, dalış yaptıkları bölgede Cumhuriyet'in ilk yıllarında Selam Süngerci'nin de sünger avcılığı yaptığını hatırlatarak, "Selam Süngerci kardeşleriyle birlikte Girit'te süngerciliği öğrenmiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ayvalık'a yerleşmiş. Bu Ayvalık'taki noktaların çoğunu bulanlar süngerciler. Tabii onlar 30-40-50 metre yerlere 'sığlık' demişler. Tabii onların 'sığlık' dedikleri bizim için sığlık değil, derin sular." ifadesini kullandı.