Avukat Şevval, 28 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarptığı Avukat Şevval Fidan (28), tedaviye alındığı hastanede 28 gün sonra hayatını kaybetti. Tatil yapmak için teyzesinin Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra 1 Kasım'da yaşam savaşını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şevval Fidan'ın ölümünün ardından Bursa Barosu, taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Baromuz üyelerinden Şevval Fidan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan'ın kızı olan, 2021 yılında avukatlık ruhsatını aldığı öğrenilen Şevval Fidan, dün Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Özlüce Hacı Ömer Raca Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.