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Haberler Balıkesir Sokakta silahlı saldırıya uğrayan müteahhit öldü

Sokakta silahlı saldırıya uğrayan müteahhit öldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen olayda sokakta kaldırımda yürüyen 57 yaşındaki müteahhit Recep Özdemir tabancalı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti. Katilin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan müteahhit öldü

Balıkesir'deki cinayet Atatürk Mahallesi, Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen Recep Özdemir, kaldırımda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli, tabancayla Özdemir'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 2 mermi isabet eden Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Özdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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