Balıkesir’de kaçırılan kadına işkence: Vücuduna sigara basıp makasla dağladılar

İddiaya göre, 33 yaşındaki G.E. isimli kadını "sevgilisini aldattığı" gerekçesiyle zorla bir eve götüren şüpheliler, kadını kelepçeyle bağlayarak saatlerce işkence yaptı. Olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde oldukları ileri sürülen C.Ü. (30), E.U. (22), G.D (27) ve N.K (17) isimli şüphelilerin, G.E.'nin vücuduna sigara basıp makasla dağladıkları ve yabancı cisim ile taciz ettikleri belirtildi.