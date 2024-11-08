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Haberler Balıkesir Balıkesir’de kaçırılan kadına işkence: Vücuduna sigara basıp makasla dağladılar

Balıkesir’de kaçırılan kadına işkence: Vücuduna sigara basıp makasla dağladılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, genç bir kadın "sevgilisini aldattığı" iddiasıyla kaçırılıp saatlerce işkenceye uğradı. Şüpheliler, kadını kelepçeyle bağlayarak sigara basıp, makasla vücuduna zarar vererek tacizde bulundu. Uyuşturucu madde etkisi altında oldukları belirtilen saldırganlar, kadının kaçıp polise sığınmasının ardından yakalandı. Olayla ilgili 3'ü kadın 4 kişi tutuklandı.

İHA
Balıkesir’de kaçırılan kadına işkence: Vücuduna sigara basıp makasla dağladılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç kadın, 4 kişi tarafından zorla götürüldüğü evde kelepçe ile bağlanıp saatlerce işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Genç kadının iddiasının ardından harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 şahsı gözaltına aldı. 3'ü kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Balıkesir’de kaçırılan kadına işkence: Vücuduna sigara basıp makasla dağladılar

İddiaya göre, 33 yaşındaki G.E. isimli kadını "sevgilisini aldattığı" gerekçesiyle zorla bir eve götüren şüpheliler, kadını kelepçeyle bağlayarak saatlerce işkence yaptı. Olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde oldukları ileri sürülen C.Ü. (30), E.U. (22), G.D (27) ve N.K (17) isimli şüphelilerin, G.E.'nin vücuduna sigara basıp makasla dağladıkları ve yabancı cisim ile taciz ettikleri belirtildi.

Balıkesir’de kaçırılan kadına işkence: Vücuduna sigara basıp makasla dağladılar

Uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçen şahıslardan kurtulup polise sığınan G.E. şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve baskın yapıp baygın haldeki şüphelileri gözaltına aldı.

"İşkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "gasp" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen 3'ü kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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