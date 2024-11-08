Günde 100 kere hapşıran Kedi Şahika’nın hastalığına çözüm bulundu!

"MALZEME DAMAKTAKİ YARIĞI KAPATTIĞI GİBİ KISA SÜRELİ ANESTEZİ ALTINDA OLDU"

Prof. Dr. Göksen Ayalp, kedinin kendilerine getirilmeden önce söz konusu rahatsızlığı için iki kez ağız içinden ameliyat edildiğini söyledi.

Damak yarığı geniş olması nedeniyle ameliyatlarla kapatılamayan rahatsızlığın Şahika için hayati tehlike oluşturduğunu belirten Ayalp, şunları kaydetti:

"Muayeneler sonrası ameliyata karar verdik. Bu ameliyatın farklı teknikleri var. Ameliyatın riskleri olduğu için farklı bir işlem uygulamaya karar verdik ve planımızı yaptık. Aslında insanlarda burun içinde kullanılan bir malzemeyi kullandık. Kullandığımız malzeme, silikon tıbbi bir malzeme. Bu malzeme damağındaki yarığı kapattığı gibi kısa süreli anestezi altında oldu, uzun ameliyatlara gerek olmadı.

Yaptığımız araştırmalara göre, bu malzemeyle (bir kediye) yapılan ameliyat, Türkiye'de bir ilk. O anlamda klinik bir önemi var. İnsanlarda kullanılan bu tıbbi malzemeyi ilk defa bir kedide kullandık. Yurt dışında da çok sınırlı sayıda bilgi var bu konuda. Dünyada daha önce 5 kedide kullanılmış."

Hayvanlardaki bu tür vakalarda septal buton uygulamasının uzun vadede yararlı olacağına inandığını dile getiren Ayalp, "Şahika"nın birkaç sene aralıklarla değiştirilerek bu malzemeyle hayatına devam edebileceğini, başka bir müdahaleye gerek duymayacağını öngördüğünü ifade etti.