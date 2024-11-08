Müteahhide infaz

BALIKESİR'İN Karesi ilçesinde tanınmış bir müteahhit olan 57 yaşındaki Recep Özdemir'e silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasında gerçekleştirilen saldırıda başından ve göğsünden iki mermiyle vurulan müteahhit Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kafe işletmecisi saldırgan Aşır Özcan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede yakalandı. 55 yaşındaki zanlı Aşır Özcan, "Müteahhit Özdemir, 16 yıl önce beni bıçaklayıp öldürmeye kalkışmıştı. Kendisini intikam amacıyla öldürdüm" itirafında bulundu. Mahkemeye çıkarılan Özcan tutuklandı.