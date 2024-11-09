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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
Balıkesir’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Balıkesir'deki kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma- Bursa karayolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolsüz şekilde yola çıktığı sırada, şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan bazı yolcuları ayakta tedavi ederken, 4 yolcuyu ise yapılan ilk müdahale sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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