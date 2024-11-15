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Haberler Balıkesir Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda sisler içindeki güz renkleri seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Sarı, turuncu ve kırmızının büyülü tonlarıyla kaplı ormanlar, sisin huzurlu donuşuyla adeta masalsı bir atmosfere büründü.

İHA
Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda sisler içindeki güz renkleri kartpostallık görüntüler sunuyor.

Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Sarı, kızıl ve yeşilin dansı sisler içinde gizemli bir renk cümbüşü oluşturuyor. Bu eşsiz güzellikler dron kamerası ile görüntülendi.

Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Endemik türleri, flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları her mevsim ayrı bir güzel. Yaşanan güz mevsimi ile birlikte Kazdağları'ndaki gürgen, meşe ve kestane ağaçları sarı ve kızıl renge dönerken, kızılcamlar ise yeşil renklerini korumaya devam ediyor.

Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Aynı alanda yetişen değişik tür ağaçların güz mevsimindeki renklilikleri seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin görsel ahengine bölgede etkili olan sis ve bulut geçişleri de eklenince hava fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor.

Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Kazdağları'nda yaşanan renk ahengi dron ile havadan görüntülendi.

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