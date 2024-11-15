Kazdağları’nda sisli sonbaharın büyüsü

Endemik türleri, flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları her mevsim ayrı bir güzel. Yaşanan güz mevsimi ile birlikte Kazdağları'ndaki gürgen, meşe ve kestane ağaçları sarı ve kızıl renge dönerken, kızılcamlar ise yeşil renklerini korumaya devam ediyor.