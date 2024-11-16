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Haberler Balıkesir Balıkesir’de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Balıkesir’de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki araçta yangın çıktı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevler aracı sararken itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Balıkesir’de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil nedeni belirlemeyen bir sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil yangını söndürdü.

Balıkesir’de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Olay Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı mahallesinden geçen anayolda meydana geldi.

Balıkesir’de seyir halindeki araç alev topuna döndü

H.S. yönetimindeki 35 BLS 560 plakalı araç seyir halinde iken alev aldı. sürücü H.S. otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.

Balıkesir’de seyir halindeki araç alev topuna döndü

İhbar üzerine İtfaiyenin Karesi Grup Amirliği personeli araç yangınına müdahale ederek, otomobil yangınını söndürdü. Otomobil yangını ile soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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