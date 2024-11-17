Sokak kedisine hayat kurtaran müdahale

Balıkesir Erdek'te vücudunun çeşitli noktalarına olta iğneleri batan bir sokak kedisi, Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Göğüs ve bacak kısmına olta iğneleri saplanmış halde bulunan kedi, tedavi için hızla tedavi merkezine sevk edildi. Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede, olta iğnelerinin derinlemesine battığı tespit edildi. Kedinin sağlığını riske atmamak adına cerrahi müdahale kararı alınırken, iğneler başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrası kedinin durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği açıklandı.