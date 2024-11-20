Balıkesir’i Türkiye’nin parlayan şehri yapacağız”

Balıkesir'de 3 dönem milletvekilliği yapan, 2024 yılı yerel seçimlerinde de Kuvayi Milliye'nin başkentinden 78 yıl sonra CHP'den seçilen ilk Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Hem Ege hem de Marmara gibi iki denize kıyısı bulunan nadir illerden Balıkesir ile ilgili projelerini ve hedeflerini anlatan Başkan Akın, "Balıkesirimizin potansiyeli büyük ve müthiş" dedi. Başkan Ahmet Akın, "Tek derdimiz memleketimizi İstanbul, İzmir ve Ankara arasındaki sıkışmışlıktan çıkarmak. Şehrimiz yol üzerinden gelip geçilecek bir yer değil. O kadar büyük bir coğrafyamız var, o kadar güzellikler var ki, çiftçisi ayrı bir potansiyel, sanayisi ayrı bir potansiyel, etrafı ve güzellikleri de ayrı bir potansiyel. Balıkesir Türkiye'nin parlayan şehri olacak" diye konuştu. Tarım ve hayvancılığa destek adına Devlet Planlama Teşkilatı'nı (DPT) örnek alarak bünyelerinde Planlama ve Kalkınma Şirketi kurduklarını anlatan Akın, 5 yıllık planlama yaptıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın

TOPRAĞA GERİ DÖNÜŞ

Vatandaşın toprağa küstüğünü belirten Akın, "Ben onların toprağa geri dönmesi için büyük bir gayret sarf ediyorum. Mesela kilosu 70 liradan satılan Gömeç'in yaş bamyasını 90 liradan alıp, cips olarak kilosunu 41 dolara ABD'ye sattık. Böylece çiftçinin para kazanmasını ve tekrar üretmeye heveslenmesini sağladık" diye konuştu. Akın, Savaştepe'den 5 ton fasulye ile Sındırgı'dan da kilosu 95 lira olan susamı 120 liradan alarak üreticiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kadın kooperatiflerine önem verip desteklediklerini, burada üretilen ürünleri de satın alacaklarını ifade eden Akın, sadece zeytinyağında değil, et, süt ve peynirde de iddialı olduklarını, hatta ufak mandıralar oluşturup kent meydanında Balıkesir'in 50 çeşit peynirini tanıtacaklarını vurguladı. Edremit Körfezi'nin kronikleşen altyapı sorununa neşter vuracaklarını anlatan Akın, "Körfez bölgemizde komple arıtmayla ilgili çalışma yapıyoruz. Altyapıya çok büyük bir yatırım yapacağız. Neredeyse bütçemiz kadar. Kredi için İller Bankası'na müracaat ettik. Ayvalık bölgesinde 26 sondaj vurduk, 20'sinde su bulduk. Gelir gelmez Ayvalık'ta isale boru hatlarını yenilemeye başladım. Yatırımlarla su kaybı yarı yarıya azalacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın ile Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir görüşmesinde, Haber Koordinatörü Sezai Elgin, İletişim Sorumlusu Fatih Şendil, Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu ile İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk de bulundu.

"KUL HAKKI YENMEYECEK"

Hem milletvekilliği hem adaylık sürecinde 'İsraf haramdır' dediğinin altını çizen Akın, "Her şey planlı yapılacak, millete hesap vereceğiz rahat uyumak için israfı önleyeceğiz. En büyük vaatlerimden biri, adaletli bir belediye başkanı olmak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kul hakkı yenmeyecek, yenemez. Kenti adaletle yönetme sözü verdim. Yapılan işlerde vatandaşın görüş ve önerilerini almak için 'Yakın Çözüm Ekibi' kurduk. Kendim de ayrıca her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelip onları dinliyorum" diye konuştu.

10 NUMARA KENT KART

10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü'nde 'Arkadaş yakınımdır' sloganı ile hayata geçirdikleri 'Yakın Kart' projesinden de bahseden Akın, "Bu kartla sağ elin verdiğini, sol el görmüyor. Ayrımcılık, particilik sıfır. 10 bin tane Yakın Kart verdik ihtiyaç sahiplerine. Paket paket erzak götürmek yerine gidip Balıkesir'deki yerel esnafımızdan kendileri alsın istedik. Bu kart sadece sosyal bir destek kartı olmayacak. Genele yayacağız. Tüm Balıkesirlilerin, kent hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıran 10 numara bir kent kartı olacak" diye konuştu. Akın, ayrıca binlerce ailenin evine okul çantası ve beslenme paketi de gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

YOKSUL BÖLGELERE MAHALLE MUTFAKLARI

BALIKESİR'İN ilk kent lokantasını esnaf ile işbirliği yaparak açtıklarını aktaran Akın, "Şimdi de mahalle mutfakları açıyoruz. Çok yoksul mahalle var. Mahalle mutfaklarında belli saatlerde aileler yemek yiyecek. Aşevimiz yok onun için de çalışma yaptık, büyük bir aşevi yapacağız. Beldelerde öğrenci ve kadınlar için kurs ve eğitim merkezleri kuracağız. Hatta Dursunbey ilçesinde kadınların Kur'an okuyup hatim indirmeleri için merkezi hizmete sokacağız. Büyükşehiriz yollarımız yapılmamış. 5 yıl içerisinde bize ait yapılmamış yol kalmayacak. Balıkesir'e özellikle tarım makinaları için güzel bir fuar merkezi yapacağız" dedi.

KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN BAŞŞEHRİ BALIKESİR

İSTİKLAL madalyası sahibi bir dedenin torunu olduğuna değinen Akın, "İstiklal Madalyası sahibi dedem Ahmet Akın'ın torunuyum. Benim ismim de Ahmet Akın. Balıkesir çok büyük bir coğrafya. Her anlayıştan, her görüşten insan var. Bizim olmazsa olmazımız, biz milliyetçiyiz. Balıkesir Kuva-yi Milliye'nin başşehri. Bizler demokratız, kendimize göre muhafazakarız. Cumhuriyetçiyiz ve Atatürkçüyüz. Bu zaten Kuva-yi Milliye'nin başşehri Balıkesir'in olmazsa olmazı. Bu anlayışla çalışıyoruz" diye konuştu.