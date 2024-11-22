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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza: Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Balıkesir'de feci kaza: Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Balıkesir'de meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonunu ikiye bölünen otomobilde Oğuzhan Çelik hayatını kaybetti.

İHA
Balıkesir’de feci kaza: Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza, saat 05.30 sıralarında Balıkesir-Manisa kara yolu eski Kepsut Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Balıkesir yönüne giden Oğuzhan Çelik, kullandığı 45 ACU 794 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup refüjdeki bir ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası yola savrulurken, diğer parçası refüjde kaldı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Çelik'in, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuzhan Çelik'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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