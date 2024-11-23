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Haberler Balıkesir Arabanın içindeyken su baskınının ortasında kaldı! Sürücüyü itfaiye kurtardı

Arabanın içindeyken su baskınının ortasında kaldı! Sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkisini gösteren yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolda meydana gelen su baskınında aracıyla mahsur kalan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

İHA
Arabanın içindeyken su baskınının ortasında kaldı! Sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesi genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. İzmir Çanakkale yolunda ilerleyen bir otomobil, su baskınının ortasında kaldı.

Arabanın içindeyken su baskınının ortasında kaldı! Sürücüyü itfaiye kurtardı

Sürücünün mahsur kaldığının ihbar edilmesi sonrasında bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğinden ekip sevk edildi.

Arabanın içindeyken su baskınının ortasında kaldı! Sürücüyü itfaiye kurtardı

Yaklaşık yarım metre su içinde kalan otomobile ulaşan ekipler merdiven ile kaldırıma köprü kurarak sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı. Bölgede yaşanan su baskınları nedeniyle birçok sürücü de zor anlar yaşıyor.

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