Balıkesir’de özel harekattan nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış olup, olay yerine ivedilikle güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri intikal ettirilmiştir. Olay yerine gidildiğinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek rehineye bıçakla saldıran şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Rehine kadın hastaneye sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."