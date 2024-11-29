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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza! Üst geçidin ayağına çarpan araç hurdaya döndü

Balıkesir'de feci kaza! Üst geçidin ayağına çarpan araç hurdaya döndü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yeşil alana savruldu. Savrulmanın etkisiyle üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

AA
Balıkesir’de feci kaza! Üst geçidin ayağına çarpan araç hurdaya döndü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir’de feci kaza! Üst geçidin ayağına çarpan araç hurdaya döndü

Cengiz Topel Caddesi'nde seyreden H.K. idaresindeki 10 ALT 774 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yeşil alana savrularak üst geçidin ayağına çarptı.

Balıkesir’de feci kaza! Üst geçidin ayağına çarpan araç hurdaya döndü

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hurdaya dönen araçtaki sürücünün öldüğünü belirledi. Otomobilden çıkarılan H.K'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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