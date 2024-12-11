Benzersiz bir miras! Geçmişin gizli hazineleri Kyzikos Antik Kenti’nde yeniden canlanıyor

"KYZİKOS, DÜNYA ÇAPINDA BİR DEĞER"

Kazı çalışmalarını sürdüren Kazı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tarcanlıoğlu, Kyzikos Antik Kenti'nin benzersiz bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti. Tarcanlıoğlu, özellikle Hadrian Tapınağı ve antik tiyatro gibi yapılarda devam eden kazıların, dünyanın dikkatini çekecek nitelikte olduğunu vurguladı. Ayrıca, son dönemde kamuoyu desteğiyle kazı çalışmalarına büyük bir ivme kazandırıldığını ifade etti.



"ERDEK VE BÖLGENİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, Kyzikos Antik Kenti'nin sadece Erdek'in değil, tüm bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Başkan Uz, kazı çalışmalarını yönetim olarak öncelikli bir gündem maddesi olarak ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kyzikos Antik Kenti'nin, bölgeye kültürel ve ticari anlamda büyük bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmaların daha da hızlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kyzikos'un hak ettiği değeri görmesiyle Erdek'i uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz."