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Elektrik akımı yine can aldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir inşaatta çalışan 54 yaşındaki Ali Ç. iş kazası geçirerek elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHA

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Elektrik akımı yine can aldı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki feci olay, 11 Aralık 2024 tarihi saat 16.00 sıralarında Erdek'e bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ormanlı Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Ali Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Ç.'nin cenazesi, olayın ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sivas nüfusuna kayıtlı olan ve inşaat işçisi olarak çalışmak üzere Erdek'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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