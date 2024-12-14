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Haberler Balıkesir 'Dur' ihtarına uymadı ortalığı savaş alanına çevirdi

'Dur' ihtarına uymadı ortalığı savaş alanına çevirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 2'si polis 3 araca çarparak durdu. Sürücü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi:

’Dur’ ihtarına uymadı ortalığı savaş alanına çevirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kaçarken 2'si polis 3 araca çarptı. Sürücü ve otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

’Dur’ ihtarına uymadı ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.Ç. (19) yönetimindeki 10 TE 727 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

’Dur’ ihtarına uymadı ortalığı savaş alanına çevirdi

A.D.Ç. yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra 2 polis aracı ile park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü ile yanında bulunan H.S. (23), gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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