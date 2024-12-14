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Haberler Balıkesir Sanayi sitesinde panik anları! İşçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Sanayi sitesinde panik anları! İşçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde çalışanların şişirmeye çalıştığı anda patlayan lastik kısa süreli panik yarattı. Olayda kimse yaralanmazken o anlar saniye saniye kaydedildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Sanayi sitesinde panik anları! İşçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı.

Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

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