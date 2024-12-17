İnşaatın temel kazısı yapılırken yandaki binanın giriş yolu çöktü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 2. Sakarya Mahallesi Ünlü Sokak'ta inşaat çalışması sırasında 3 numaralı apartmanın giriş yolunun bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu 3 katlı binada mahsur kalan H.A, A.A. ve I.A, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Karesi Grup Amirliği ekipleri, mahsur kalan kişileri merdiven uzatarak oluşturduğu köprü vasıtasıyla tahliye etti. Tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı binada ekipler inceleme başlattı.