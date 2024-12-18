Balıkesir’de kuraklık alarmı! İçme suyu korkutan seviyede

"BULAŞIK VE ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİ TAM DOLDURMADAN ÇALIŞTIRMAYIN"

Duş sırasında sabunlanırken ve el yüz yıkarken musluğun açık bırakılması sonucu suyun yüzde 75'inin boşa aktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Ayrıca, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkayarak her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasını engelleyebilirsiniz. Çamaşırları elde yıkamak yerine makinede yıkamayı tercih edin. Bu yöntemle yılda yaklaşık 9 ton su tasarrufu sağlanabilir. Sebze ve meyveleri akan su altında değil, bir kap içinde yıkayın."

Çiftçilerin damlama sulama yöntemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabileceği, bahçe sulamalarında şebeke yerine sondaj suyu kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, bahçelerin hortum veya fıskiye yerine kovayla, araçların ise akan suyla değil, kova ve fırça yardımıyla yıkanması, halıların mümkünse silinmesi önerildi.