Balıkesir’de kuraklık alarmı! İçme suyu korkutan seviyede

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BASKİ) yapılan açıklamada, Altıeylül ilçesindeki İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesinin yüzde 17,11'e, Gönen ilçesindeki Yenice Barajı'nda ise yüzde 22,25'e gerilediği bildirildi. Evlerdeki su tüketiminin yüzde 70'inin tuvalet ve banyolarda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan, arızalı musluklar tamir ettirildiğinde yılda 12 bin 500 litre su tasarrufu sağlanabileceği aktarıldı.
Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su kaybına yol açtığı belirtilen açıklamada, rezervuarların kontrol edilip daha küçük hacimli modellerle değiştirilebileceği, ayrıca banyo ve tuvaletlerde muslukların vanalarının biraz kısılarak ya da su tasarrufu sağlayan perlatör aksesuarı takılarak akan sudan yüzde 50 tasarruf edilebileceği kaydedildi.
Günlük alışkanlıklarla büyük su tasarrufları sağlanabileceği bildirilen açıklamada, "Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltarak, 4 kişilik bir ailenin yılda 13 bin 100 litre su tasarrufu yapabileceğini unutmayın." ifadesi kullanıldı.