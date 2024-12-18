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Haberler Balıkesir Her şey kızım için

Her şey kızım için

Anne babaların çocukları için yapamayacakları yok. Edremitli Gökhan Acar da işte onlardan biri. Futbol aşığı olan kızı Aylin Acar’ın ilçede futbol oynayabileceği kulüp bulamayan Acar kurduğu kadın futbol takımıyla hem bu açığı kapattı hem de Aylin gibi futbola gönül veren kızların hayalini gerçekleştirdi.

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi:

Her şey kızım için

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Gökhan Acar, futbolu çok seven 11 yaşındaki kızı Aylin için kulüp arayışına girdi.

Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü'nün genç sporcuları, ilçelerini üst liglerde temsil edebilmek için canla başla çalışıyor.

Ancak ilçede kadın futbol takımı olmadığını ve kız çocuklarının yeşil sahalarda erkeklerle top koşturmak zorunda kaldığını gören Acar, bu eksikliği gidermek ve kızının bu alanda kendini geliştirmesini sağlamak için bir kulüp kurmaya karar verdi.

Sınıf öğretmeni Gökhan Acar kızı Aylin'in futbol oynayabileceği bir kulüp bulamayınca çareyi kadın futbol takımı kurmakta buldu.

Bu konuda kısa sürede çalışmalarını tamamlayan Acar, 2023 yılında Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü'nü kurdu.

TAKIMIN HEDEFLERİ BÜYÜK

FUTBOL meraklısı genç kızları da aynı çatı altında buluşturan Acar, takımın bünyesine 2 yılda 50 sporcu katmayı başardı. 1 yılda büyük bir mesafe aldıklarını anlatan Acar, "Anka ileri idealleri temsil eden bir canlı. Bu ismin bize çok uyduğunu düşündük. Edremit de bizi sahiplendi" dedi.

Antrenör Kerem Ergül

Şu an çalışmalarını 7 antrenörle devam ettiren ve 13, 15 ile 17 yaş altı kategorilerde liglere katılan Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü'nün 2025-26'daki hedefi ise ilçeyi Kadınlar 3. Ligi'nde temsil etmek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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