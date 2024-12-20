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Balıkesir'de otobanda kaza sonrası yangın çıktı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otobanındaki trafik kazasında 2 kamyon çarpıştı. Kaza sonrası kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA

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Balıkesir’de otobanda kaza sonrası yangın çıktı

Balıkesir'deki kaza İzmir - İstanbul Otobanı Mecidiye Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönünde seyreden 35 F 2882 plakalı kamyon ile 35 CFG 198 plakalı kamyonun karıştığı trafik kazası sonra çıkan yangına Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği personeli müdahale etti.

Kaza sonrası araç yangını başladı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri otobanı tek taraflı olarak trafiğe kapatarak, yangına müdahale ettiler. Uzun süren çalışma sonrası araç yangını söndürüldü. Kazaya karışan kamyon sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Kaza sonrası otoban temizlenerek, trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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