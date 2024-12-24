Koç Grubu’nun özel iskele talebi çevrecilerin tepkisini çekti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kısa bir süre önce açılan Rahmi Koç Müzesi'ne özel bir iskele yapılmasına ait talep, ilçedeki çevrecilerin tepkisini çekti. Ayvalık'ta Koç Grubu'na ait bir marinanın bulunduğunu hatırlatan Ayvalık Tabiat Platformu, "Tekneli Müze Ziyaretçisine Kıyak..." başlığıyla yaptığı yazılı basın açıklamasıyla söz konusu talebe sert tepki gösterdi.

Koç'ların Ayvalık'tan talepleri bitmediğinin ve bu kez de müzeye özel iskele talebinde bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ayvalık içdenizinde yeni bir yat yanaşma yerine karşıyız. Çünkü Tasarlanan yat yanaşma/bağlanma yerinin sadece müze ziyaretçilerine günlük olarak hizmet verebilmek amacı ile tesis edileceği belirtilmiştir. Ayvalık Setur Marina'dan karayoluya müzeye ulaşım vardır. Kişiye özel olduğu anlaşılan bu yeni yat yanaşma/ bağlanma yeri projesinde kamu yararı yoktur." denildi.

'KIYILAR HEPİMİZİNDİR'

Kentsel Sit Alanında kent siluetini bozacak yapılaşma olmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Denizimizin, kamuya ait bir alanın rant odaklı değerlendirilmesini, halkın serbest ve ücretsiz erişimine açık olması gereken kıyıların kiralanmasını, özel-mülkleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Kıyılar hepimizindir. Bu konuda hazırladığımız itiraz dilekçemizi vermiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.