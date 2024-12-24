Yapay zeka ile büyük vurgun

Yapay zeka ile hazırlanan videolu reklamı tıklayan Birgül Güden, 650 bin lira dolandırıldı. Yapay zeka ile oluşturulan sahte video linkine tıklayan Birgül Güden, "Basmamla aramaları bir oldu. Hesaplarıma girerek para, kredi çekmişler ve benim bunlardan haberim yok. Ta ki çocuğumun üniversiteye gitmesinden bir gün önceye kadar. Bankaya gittim, 'Bu kadar para var hesabınızda, bu kadar da para çekilmiş. Hiçbir işlem yapamazsınız' dediler. O günden beri dünyam karardı" diye konuştu. Bankalardan kendi adına çekilen kredileri ödeme imkanı olmadığını ifade eden Güden, "O günden sonra aradılar beni. Hiçbir para ödemeyeceksiniz. Sadece yatırım amaçlı şu kadar para kazanacaksınız. Hiç öyle bir şey olmadı. Mahvettiler beni. Ben asgari ücretle çalışan iki çocuk annesiyim. Çocuğum üniversiteyi bıraktı geldi bu yüzden. Çocuğum da üniversite okuyor. Hiçbir şekilde, yani asgari ücretle çalışıp da bu parayı ödeyecek bir durumda değilim" dedi. Vatandaşları da uyaran Güden, "Demek ki ben böyle bir şey yapmam, benim başıma gelirse böyle yapmam, etmem demesinler. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum. Siz bile inanırsınız" diye konuştu.