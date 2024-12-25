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Haberler Balıkesir Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere acı veda!

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere acı veda!

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Tuğba Sert'in cenazesinin ise yarın İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ne defnedileceği bildirildi.

AA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere acı veda!

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 6'sının daha cenazesi toprağa verildi.
Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Balıkesir'e getirildi.

Patlamada yaşamını yitiren 11 kişiden 4'ü için öğle namazını müteakip farklı camilerde cenaze namazı kılındı ardından 7 cenazeden 6'sı için ikindi vakti tören düzenlendi.


Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere acı veda!

TUĞBA DEMİR
Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalıştığı öğrenilen Tuğba Demir (21) için Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Camisi'nde tören yapıldı.
Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Demir'in babası Mithat Demir, annesi Sultan Demir, kardeşi Tuğçe Demir ile akrabaları, yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Tunç, tabutu omuzladı ve Demir'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Demir'in cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MUHAMMET ERGİN
Patlamada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk sahibi Muhammet Ergin'in (34) cenazesi, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kamçıllı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ergin'in babası Metin Ergin, annesi Emine Ergin, eşi Merve Ergin'e taziye dileklerini iletti.
Ergin'in cenazesi, köy kooperatifinin bahçesinde kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı'na defnedildi.

ENES KIRMIZI
Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Karesi ilçesindeki Altay Camisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Karesi İlçe Belediye Başkanı Hakan Aka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile Kırmızı'nın babası Murat Kırmızı, annesi Nermin Kırmızı ve akrabaları, yakınları katıldı.
Törende, eşi Feyza Kırmızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kırmızı'nın cenazesi törenin ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ELİF ÖZGÜR
Patlamada yaşamını yitiren Elif Özgür'ün (19) cenazesi, Kepsut ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Özgür'ün cenazesi, Osmaniye Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özgür'ün babası Ferhat, annesi Nurhan ve kardeşi İlker Özgür'e taziye dileklerini iletti.
Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile Özgür'ün yakınları katıldı. Özgür'ün cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere acı veda!

ÇETİN KARAMÜFTÜOĞLU
Patlamada hayatını kaybeden Çetin Karamüftüoğlu'nun (38) cenaze töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in katılımıyla Zağnospaşa Camisi'nde yapıldı.
Karamüftüoğlu'nun cenazesi, törenin ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi.

ÖZLEM ÖZÇAKIR
Özlem Özçakır'ın cenazesi (33), Hz. Hamza Camisi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı töreninin ardından Çınarlıdere Mezarlığına toprağa verildi.

SEDA AKIN
Üçpınar Mahallesi'ndeki evine getirilen Seda Akın'ın (35) cenazesi, burada helallik alınmasının ardından mahalle meydanına götürüldü.
Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akın'ın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Törene, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de katıldı.
Akın'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere acı veda!

SEÇİL ÇAPA
Seçil Çapa (24), için Savaştepe İstiklal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz katıldı.
Bakan Uraloğlu, Çapa'nın ailesine başsağlığı diledi. Kılınan namazın ardından Çapa'nın cenazesi, Bakbule Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MÜBERRA SÖNMEZ VE SELİN KARANLIKOĞLU
Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Müberra Sönmez (45) için Bilal Habeşi Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.
Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Sönmez'in ailesine taziye dileklerini iletti. Sönmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi.
Selin Karanlıkoğlu'nun cenazesi ise Tatlıpınar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Tatlıpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere acı veda!

Bu arada olayda hayatını kaybeden Tuğba Sert'in (41) cenazesinin ise yarın İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ne defnedileceği bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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