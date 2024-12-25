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Haberler Balıkesir Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin otopsi işlemleri tamamlandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin otopsi işlemleri tamamlandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi. Facianın yaşandığı fabirkada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA

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Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin otopsi işlemleri tamamlandı

Balıkesir'de Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı. Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

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