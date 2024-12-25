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Haberler Balıkesir Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 29 yaralı

Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 29 yaralı

Son dakika... Balıkesir'de öğrenci servisi TIR’la çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.

HABER MERKEZİ

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Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 29 yaralı

Son dakika... Balıkesir'de öğrenci servisi TIR'la çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu kazada 8 öğrencinin ağır yaralandığını açıklandı. Vali Ustağlu, "Balikesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

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