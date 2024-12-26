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Balıkesir'de 28 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün sabah saatlerinde tır ve midibüsün çarpıştığı ve 28 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken gözaltına alınan tır şoförünün işlemleri ise sürüyor.

DHA

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Balıkesir’de 28 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde TIR'ın midibüse çarpıştığı, 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında kırsal Pamukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Nergis Mahallesi'nden kırsal Pamukçu Mahallesi'ne öğrenci taşıyan 10 S00 206 plakalı midibüse, 34 BOL 861 plakalı TIR çarptı. Kazada 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Şehir Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmek isteyen midibüse, ana yolda seyir halinde olan TIR'ın çarptığı görülüyor. Öte yandan gözaltına alınan TIR şoförünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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