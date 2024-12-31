Sancaklı’dan Balıkesir’e konut yatırımı

GALATASARAY, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski milli takım oyuncusu ve MHP Milletvekili olan Saffet Sancaklı, Balıkesir'in dünyaca ünlü Burhaniye plajına turizm yatırımında bulunarak 902 dairelik proje başlatıyor. Yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırım ile ilgili konuşan ünlü futbolcu Sancaklı, "Balıkesir'e yatırımda bulunmanın cazip olduğunu düşündük. Sosyal aktiviteleri de içinde barındıran 5 yıldızlı konsept havasında bir projeyi hayata geçiriyoruz. Balıkesir, Türkiye'de hem doğa olarak hem insan kalitesi olarak üst düzey bir şehir. Bugüne kadar Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi yerlerin gölgesinde kaldı. Hem denizin güzelliği, hem de doğanın şartlarına baktığınızda Balıkesir'e yatırımda bulunmanın cazip olduğunu düşündük" dedi.