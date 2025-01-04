2 çocuk yanarak can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (2), feci şekilde yanarak hayatlarını kaybetti. Babaanne Zeliha Taşkın gözyaşları içinde "Yavrularım birbirlerine sarılıp yanmışlar" sözleriyle feryat etti. Taşkın, o anları şöyle anlattı; "'Çocuklarım içerideler kurtarın' dedim. 'Bırakın şuradan, ben geçeyim' dedim. 'Ev yanıyor, çocuklar yanıyor' diye bağırdım. Beni içeriye sokmadılar. Yavrularım birbirlerine sarılıp yanmışlar öylece kalmışlar içeriye girenler o şekilde görmüşler."

HAYATINI HİÇE SAYDI

Olayın şokunu yaşayan babaanne Zeliha Taşkın ise yaptığı açıklamada, "Oğlum da yanımdaydı. Uyurken bir yanık kokusuna uyandım. Kalktım ama torunlarımı kurtaramadım. İçeri girmek istedim, gelinim içeriye girmeme izin vermedi. Bebeklerin gittiğine mi yanacaksın? Evin yandığına mı yanacaksın? Keşke bebekler sağ olsaydı. Ne kadar zor. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın, kimseye böyle ölüm vermesin," diye konuştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay mahallinde incelemeler sürüyor.

6 KARDEŞ ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDU

İzmir Ödemiş'te de içinde 6 çocuğun bulunduğu evde yangın çıktı. 4 aylık Mahmut Şeyh Muhammet ile Mustafa Şeyh Muhammet (2), Muhammet Şeyh Muhammet (3), Hedije Şeyh Muhammet (5), Ayat Beku (7) ve Emirah Şeyh Muhammet'i (8) çatı çökmeden kurtarıp, dışarı çıkardı. Sağlık görevlileri 3 çocuğa ayakta müdahale etti. Diğer 3 çocuk ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.