Balıkesir’de ölen iki kardeşin cenazeleri defnedildi

Balıkesir'de yanıgnda can veren Yusuf Ali (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınarak evlerinin önüne getirildi.

Coşkun kardeşlerin cenazeleri, Dereli Mezarlığı'nda çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki Coşkun Taşkın'a ait iki katlı evde dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangında evin giriş katındaki anne ve baba kendilerini son anda dışarı atmış, ikinci kattaki odalarında bulunan Yusuf Ali ve Yusuf Ömer Taşkın kardeşler hayatını kaybetmişti.