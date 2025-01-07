Ketenlik Deresi zehirle kaplandı: Vatandaşlar tepkili

Kırsal Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yer alan derenin, Balıkesir merkez mahallelerinde bulunan ahır ve kümeslerin yıkanması sonrası kirletildiği öne sürülüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Özbek, derenin her yıl aynı kirlilikle karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi:

"İlçemizin önemli mesire alanlarından olan Ketenlik Deresi'nde her yıl bu manzarayı görüyoruz. Bu durumla ilgili başvurmadığımız merci kalmadı. Dereyi kirleten atıklar yüzünden balıklar zehirlendi, hayvanlarımızı sulayamaz hale geldik.

Bu davranışlar doğaya ciddi zarar veriyor. Balıkesir merkez mahallelerinden doğan bu dere, Mürvetler Deresi ile birleşerek Manyas Gölü'ne dökülüyor. Yetkililerden bu kirliliğe bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz."

Doğal güzelliğiyle bilinen Ketenlik Deresi'nin bu durumu, çevre halkı ve doğaseverlerin tepkisini toplarken, çevre kirliliğinin önlenmesi için daha sıkı tedbirler alınması gerektiği ifade ediliyor.