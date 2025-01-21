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Balıkesir’de temel kazma göçüğü!

Balıkesir’de yapılan bina temeli kazı çalışmasında yandaki binanın temelinde göçük meydana geldi.

İHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’de temel kazma göçüğü!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Atalay Caddesi üzerinde yapılan bir bina temeli kazı çalışmasında göçük meydana geldi. Bina temeli kazımı sonrası kazı yapılan yerin yan tarafında bulunan bina cephesi bölümünde toprak kayması yaşandı.

Balıkesir’de temel kazma göçüğü!

Binanın içinde bulunan oto yıkamada zeminde çatlaklar oluştu. Kısa sürede müdahale edilen olayda, güçlendirme çalışmaları yapıldı. Göçük oluşan alana ise beton atılarak güçlendirileceği belirtildi.

Balıkesir’de temel kazma göçüğü!

Olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda polis, ambulans, itfaiye, UMKE ve AfAD ekibi sevk edildi.

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