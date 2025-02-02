Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Havva Altınöz, 27 Nisan 2023'te Gündoğan Mahallesi Gülban Caddesi'nde evinin önündeki aracının içerisinde aralarındaki boşanma davası süren eşi Saygın Altınöz tarafından silahla vurularak yaralanmış, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Havva Altınöz, yaşamını yitirmişti. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Saygın Altınöz, Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

'PLANLAYARAK YAPMADIM'

Sanık Saygın Altınöz, savcılık mütalaasının ardından yaptığı savunmada, cinayeti kasten ve planlayarak gerçekleştirmediğini söyledi.

Altınöz, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek "Eşimin A.K. isimli şahısla ilişkisi vardı, bu durum beni psikolojik olarak çok yıprattı. Psikolojimin kötü olması da beni böyle bir şeye sürükledi. Cinayeti ben işledim fakat planlayarak yapmadım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Altınöz'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.