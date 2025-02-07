Olumsuz hava şartları peş peşe kazaya neden oldu

Balıkesir'de kazaların ardından ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazalara müdahale etti. Kazada 34 GCL 712 plakalı aracın sürücüsü S.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

34 GTJ 294 plakalı aracın sürücüsü F.S. elinden yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan B.K. ise elinden ve başından yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.