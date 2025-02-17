Balıkesir’de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 53 şüpheli yakalandı

Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi ve Manyas ilçelerinde meydana gelen 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 53 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; 533 adet sentetik uyuşturucu hap, 355 gram metamfetamin, 22 gram kubar esrar, 12 ecstasy hap, 5 gram kokain, 5 gram kenevir tohumu, 2 gram bonzai, 1 gram skunk, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 12 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 27 adet eski eser, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 48 fişek, 4 dijital materyal ve suçtan elde edildiği belirlenen 13 bin 620 Türk Lirası ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 12 düzensiz göçmen de yakalanarak işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.