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Haberler Balıkesir Dönerci dükkanında yangın paniği! İş yeri çalışanı fark etmeseydi facia olacaktı

Dönerci dükkanında yangın paniği! İş yeri çalışanı fark etmeseydi facia olacaktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, sabah saatlerinde bir dönerci dükkanın bacasından alevler yükseldi. İş yeri çalışanı yangını erken fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İHA

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Dönerci dükkanında yangın paniği! İş yeri çalışanı fark etmeseydi facia olacaktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sabah saatlerinde bir dönerci dükkanında yangın çıktı. Sevgi Yolu girişinde bulunan iş yerinde bacadan kaynaklı meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre, bacadan yükselen alevlere ilk müdahaleyi iş yeri çalışanı Osman Saylık gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak duman tahliyesi yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Dönerci dükkanında yangın paniği! İş yeri çalışanı fark etmeseydi facia olacaktı

'İLK MÜDAHALEYİ YAPTIM, İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR'

Yangına ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanı Osman Saylık, "Bacadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptım. Sonradan itfaiyeyi aradım. itfaiyeci arkadaşlar geldiler ve şu an hala müdahale ediyorlar" dedi. Yangın nedeniyle dönerci dükkanında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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