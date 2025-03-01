Soyguncu soyamadı

Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde dün saat 12.00 sularında bir kuyumcuya, silahlı ve maskeli bir şahıs soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuya giren maskeli şahıs bir süre sonra cebinden çıkardığı tabancayı iş yeri çalışanı kadına doğrultup, altınları doldurması için sırt çantasını uzattı, ardından da yanına giderek vitrindeki altınları çantaya doldurdu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kaçmaya çalışırken elindeki sırt çantasının sapı tezgahtaki dolabın kapağına takılınca soyguncu çantayı bırakarak koşarak uzaklaştı. Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili kapsamlı arama çalışması başlattı. Şüpheli şahısın kimliğini kısa sürede tespit eden polis ekipleri, E.G. isimli şahsı saklandığı yerde kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatının devam ettiğini bildirdi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncunun altınları bir çantaya doldurduğu, panik halde kaçarken çantanın dolaba takılması neticesinde olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.